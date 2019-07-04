Молоко предотвращает диабет и рак

Исследователи из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе пришли к выводу, что потребление молока и молочных продуктов снижает риск развития рака и диабета.

Учёные обобщили результаты 14 научных исследований. В то же время во многих странах снизилось потребление молокопродуктов, после того, как их польза начала подвергаться сомнению.

Как оказалось, молоко и молокопродукты могут предотвратить ряд хронических заболеваний, если употреблять их правильно. Кроме того, молоко делает детские кости крепкими, а мышцам пожилых людей помогает избежать дряхления. Чтобы получить пользу, надо потреблять молоко и молочные продукты с низкой жирностью.

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал журналистам RT исследование испанских учёных: «Могу сказать, что молоко — очень хороший продукт, созданный самой природой для того, чтобы поддерживать новую жизнь. Это продукт детского питания. Используется во всём мире как источник полноценного белка, целого ряда биологически активных соединений. Это главный источник кальция. Что же касается приведённой специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда».