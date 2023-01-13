Молоко привитых мам оказалось отличным средством от COVID-19 для младенцев

К такому результаты исследователи пришли в результате анализа кала 25 младенцев, которых кормили грудью матери, получившие вакцину, и смогли выделить антитела к SARS-CoV-2. Для проверки активности этих антител, учёные ввели их в культуру клеток, на поверхности которых были рецепторы, служащие «входными воротами» для вируса.

По итогу эксперименты показали, что при предварительной обработке антителами, полученными от таких младенцев, заражённых клеток было значительно меньше по сравнению с контрольной группой.

На основе всей полученной информации учёные пришли к выводу, что антитела, присутствующие в грудном молоке, способны защитить младенцев от COVID-19. Прежде всего это касается ротовой полости и желудочно-кишечного тракта.

При этом важно отметить, что об эффективности таких тел в борьбе с вирусов в лёгких пока рано говорить.