Моментально после взрыва Starship: Илон Маск за день потерял $11 млрд

Согласно рейтингу Forbes Real-Time, капитал Маска составляет $173,6 млрд. На обвал его состояния повлияла ситуация с взорвавшейся над Техасом ракетой Starship и разочарование инвесторов от отчёта Маска о снижении цен на электромобили Tesla всех моделей ради наращивания рыночной доли. При этом Маск подчеркнул, что продолжит снижать цены.

Также отмечается, что в произошло резкое снижение стоимости акций Tesla почти на 10%. Квартальная прибыль снизилась на 24% год к году, в денежном выражении — на $2,5 млрд.