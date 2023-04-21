Моментально после взрыва Starship: Илон Маск за день потерял $11 млрд

15:15, 21 апреля 2023
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Моментально после взрыва Starship: Илон Маск за день потерял $11 млрдСвязано это ещё и с делами Tesla
Всего в течение 24 часов Илон Маск лишился $11,4 млрд, однако, сохранил второе место в рейтинге.
Согласно рейтингу Forbes Real-Time, капитал Маска составляет $173,6 млрд. На обвал его состояния повлияла ситуация с взорвавшейся над Техасом ракетой Starship и разочарование инвесторов от отчёта Маска о снижении цен на электромобили Tesla всех моделей ради наращивания рыночной доли. При этом Маск подчеркнул, что продолжит снижать цены.
Также отмечается, что в произошло резкое снижение стоимости акций Tesla почти на 10%. Квартальная прибыль снизилась на 24% год к году, в денежном выражении — на $2,5 млрд.