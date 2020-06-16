Наука и технологии
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Мона Лизу и других знаменитостей на картинах “оживили” при помощи нейросетей
Выглядит это по-настоящему захватывающе
Последние несколько лет искусственный интеллект используется в совершенно разных областях: от обработки аудио и видео и до создания новых творений на основе уже существующих. Вот и в этот раз Мона Лизу и других знаменитостей на картинах “оживили” при помощи нейросетей.
В самом видеоролике автор показывает процесс “подбора” лиц, чтобы в итоге получить максимально реалистичную вариацию самых популярных персонажей картин. В итоге, когда у него получается подобрать необходимый вариант, лица этих самых персонажей начинают изображать различные эмоции, вызывая смесь удивления и замешательства от осознания того факта, что картина “ожила”. Само видео вы можете увидеть ниже:
Стоит отметить, что итоговая работа получилась настолько удивительной, что впору задумываться о еще более масштабном распространении искусственного интеллекта и нейросетей в подобного рода проектах.