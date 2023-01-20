Морепродукты оказались полезны для защиты от болезни почек

По итогу специалисты обнаружили, что это соединение в морепродуктах может снизить риск развития хронических заболеваний органа, а также способно поддерживать его функцию. Научная работа представляет из себя мета-анализ данных 19 исследований, проведенных в 12 странах до мая 2020 года и включавших почти 5 тыс участников.

Так, авторы изучали уровни биомаркеров омега-3, которые включали эйкозапентаеновую кислоту, докозагексаеновую кислоту, докозапентаеновую кислоту и альфа-линоленовую кислоту (ALA). И именно морепродукты являются основным диетическим источником этих веществ, в то время как ALA содержится в растениях, таких как орехи, семена и зеленые листовые овощи.

В конце исследования учёные пришли к выводу, что более высокий уровень омега-3 жирных кислот, содержащихся в морепродуктах, связан со снижением риска развития хронической болезни почек и замедлением снижения функции почек.

При этом данный эффект достигался лишь при употреблении морепродуктов. Растительная пища, также богатая омега-3, не обеспечивала подобной защиты.