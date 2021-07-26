Морской залив в Южной Америке внезапно стал розовым

Как отмечает портал Sciencealert, по внутренним законам Аргентины рыбные отходы в обязательном порядке должны обрабатываться сульфитом натрия, имеющим антибактериальный эффект. Но отходы нельзя сбрасывать в открытые водоёмы. Их обработка и утилизация должны проходить на очистных станциях.

Как отмечается, отходы стали сбрасывать в лагуну, потому что ранее их утилизировали в реке Чубут, пролегающей недалеко от города Трельо, жители которого перекрыли дороги. Причины протеста те же — окрашивание воды в неестественный цвет и неприятный запах.