Мошенник пополнил счёт более чем на полмиллиона рублей сувенирными купюрами

Полиция расследует случай хищения в московском банкомате с помощью сувенирных банкнот «Банка приколов». Об этом сообщила РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Сотрудники полиции выяснили, что в августе прошлого года неизвестный внес в банкомат на северо-западе города 148 «билетов банка сувениров» номиналом по 5 тысяч рублей каждый. Банкомат принял не все купюры, но в конечном итоге мошенник смог зачислить на две банковские карты 565 тысяч рублей.

Пресс-служба МВД не уточнила название банка, но сообщила, что офис находится по адресу: Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1. В этом здании размещается Московский кредитный банк. В 2016 году произошёл аналогичный случай с банкоматом Сбербанка, но мошенники были задержаны на месте преступления.