Мошенники блокируют iPhone под предлогом прохождения собеседования

Техноблогер Сергей Романцев рассказал о новом способе обмана, который затрагивает владельцев iPhone в России. Мошенники создают поддельные вакансии на популярных сайтах и проводят дистанционные собеседования. После этого они предлагают выполнить тестовое задание через приложение, которого нет в официальном магазине Apple.

Для установки такого приложения жертву просят войти в чужой Apple ID, что кажется обычной процедурой. На самом деле, этот шаг открывает мошенникам доступ к функции «Локатор», с помощью которой они могут заблокировать устройство и требовать деньги за его разблокировку. Блогер объяснил, что таким образом злоумышленники получают полный контроль над гаджетом.

Сергей Романцев предупредил, что ни в коем случае нельзя вводить чужие учётные данные на своих устройствах. По его словам, единственный безопасный способ загрузить приложение, которое вам недоступно это использовать чужой Apple ID только для входа в App Store, без полной авторизации в системе. Тогда мошенники не смогут блокировать телефон и требовать выкуп.