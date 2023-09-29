Мошенники часто пользуются тематикой штрафов и блокировок, чтобы запугать жертву

Прежде всего это сезонность. Злоумышленники пользуются повесткой: к примеру, могут рассылать электронные письма с «подборкой» туров якобы от государственных служб «на фоне текущей обстановки». То есть мошенники пользуются текущими событиями, временами года и подобным.

Также по мере роста осведомлённости российских пользователей о различных мошеннических методах растёт и маскировка этих схем. Люди часто получают письма о блокировке аккаунта, штрафах и на подобные тревожные темы. Это делается, чтобы с помощью эмоций сбить потенциальную жертву с толку, а различные уловки в итоге могут привести к потере логина, пароля и другой конфиденциальной информации.

Привычными инструментами мошенников остаются телефонное мошенничество, всплывающие баннеры, поддельные сайты банков, СМС-рассылки. Поэтому необходимо сохранять бдительность при переходе по ссылкам, баннерам, присматриваться к адресной строке, так как «фишинговые ресурсы зачастую используют адреса с незащищённым протоколом — http вместо https».

Эксперт посоветовал установить антивирус, потому что даже бесплатная программа может помочь заблокировать переход на фишинговый ресурс или запретить скачивание вредоносного файла. Не стоит отключать штатный брандмауэр операционной системы, при этом есть смысл установить сторонний.