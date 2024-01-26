Мошенники нацелились на ChatGPT, чтобы сделать бот своим помощником в кибератаках

Как пишет издание Infosecurity Magazine, интерес хакеров к ChatGPT и соответствующие дискуссии тянутся с марта 2023 года. В даркнете злоумышленники обсуждают разработку запросов для взлома и настройки популярного ИИ-бота для атак на любых пользователей. К тому же в настоящее время хакеры начинают создавать свои версии ботов для кибератак — XXGPT и FraudGPT.

Как отметила аналитик «Лаборатории Касперского» Алиса Кулишенко, сейчас киберпреступники активно скупают аккаунты в ChatGPT для своих целей. В хакерских сообществах активно рекламируются услуги по взлому либо массовой регистрации платных аккаунтов в ChatGPT.