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Наука и технологии
Опубликовано 26 января 2024, 16:20
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Мошенники нацелились на ChatGPT, чтобы сделать бот своим помощником в кибератаках

Об этом предупредила «Лаборатория Касперского»
«Лаборатория Касперского» сообщила о растущем интересе киберпреступников к возможностям ИИ-бота ChatGPT, чтобы использовать инструмент для атак на пользователей.
Мошенники нацелились на ChatGPT, чтобы сделать бот своим помощником в кибератаках

© Ferra.ru

Как пишет издание Infosecurity Magazine, интерес хакеров к ChatGPT и соответствующие дискуссии тянутся с марта 2023 года. В даркнете злоумышленники обсуждают разработку запросов для взлома и настройки популярного ИИ-бота для атак на любых пользователей. К тому же в настоящее время хакеры начинают создавать свои версии ботов для кибератак — XXGPT и FraudGPT.

Как отметила аналитик «Лаборатории Касперского» Алиса Кулишенко, сейчас киберпреступники активно скупают аккаунты в ChatGPT для своих целей. В хакерских сообществах активно рекламируются услуги по взлому либо массовой регистрации платных аккаунтов в ChatGPT.