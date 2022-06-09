Мошенники начали активно использовать для кражи данных общественные Wi-Fi

Специалист рассказал, что мошенники маскируются под общественные сети Wi-Fi и имитируют названия кафе и других заведений. И, поскольку пользователи подключаются к сетям автоматически, то не замечают подмены.

Янбулатов отметил, что Wi-Fi-адаптеры в смартфонах настроены на подключение к точке доступа с наилучшим сигналом, это и приводит пользователя в сеть мошенника. Эксперт посоветовал использовать общественные Wi-Fi-сети только для поиска информации, но не для передачи важных данных.

«При использовании общественного Wi-Fi необходимо отказаться от ввода логинов и паролей от учётных записей, данных банковских карт», — подчеркнул Артур Янбулатов.