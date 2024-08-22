Мошенники начали арендовать у россиян банковские карты

Таких людей мошенники называют дропами. Их убеждают, что сдача своих карт в аренду — безопасное дело, и что это распространённая практика, позволяющая легко и легально заработать. Разумеется, ничего хорошего из этого выйти не может, поскольку таким образом злоумышленники получают доступ к логинам и паролям в банковских приложениях.

Но арендованные карты используются не для кражи денег доверчивых граждан, а для кражи у других людей: жертв убеждают перевести деньги как раз на счета арендованных карт, перекладывая ответственность на «арендодателя».

В пресс-службе ВТБ отметили, что ранее мошенники выкупали карты у россиян и после кражи денег попросту избавлялись от них, но теперь именно арендуют, чтобы скрыть свои следы, а одну из жертв схемы сделать соучастником преступления.

«Они убеждают потенциальных дропов в том, что передача банковской карты и доступа к банковским сервисам безопасна, обещают лёгкий и легальный заработок. Им гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продавать, а сдать свою карту на время. Люди охотно верят, что такая передача совершенно безопасна», — сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина.