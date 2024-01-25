Мошенники начали атаковать банки с помощью SMS-бомберов

Мошенники пользуются слитыми базами данных и от лица банков рассылают огромное количество смс. Это влияет на сервисы рассылок банков, стоимость SMS из-за этого растёт: во второй половине 2023 года затраты банков на рассылку смс выросли в 1,5 раза, а ущерб банка от одной такой атаки может составить 2 млн рублей.

К тому же с помощью SMS-бомберов мошенники проверяют, актульатны ли контакты из украденной ими базы данных. Зачастую цели атак — финансовые организации и платёжные сервисы, но могут подвергнуться таким рассылкам и частные лица. К примеру, с помощью массовых целевых СМС-рассылок злоумышленники пытались взять на потенциальных жертв микрокредиты.