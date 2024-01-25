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Наука и технологии
Опубликовано 25 января 2024, 14:00
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Мошенники начали атаковать банки с помощью SMS-бомберов

Иногда атакуют и обычных людей
Мошенники начали всё чаще атаковать российские банки с помощью программ SMS-бомберов. Это софт для массовой рассылки смс на целевые номера. Таким образом злоумышленники стремятся нарушить работу финансовых организаций. Об этом рассказал специалист компании F.A.C.C.T. по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.
Мошенники начали атаковать банки с помощью SMS-бомберов

© Ferra.ru

Мошенники пользуются слитыми базами данных и от лица банков рассылают огромное количество смс. Это влияет на сервисы рассылок банков, стоимость SMS из-за этого растёт: во второй половине 2023 года затраты банков на рассылку смс выросли в 1,5 раза, а ущерб банка от одной такой атаки может составить 2 млн рублей.

К тому же с помощью SMS-бомберов мошенники проверяют, актульатны ли контакты из украденной ими базы данных. Зачастую цели атак — финансовые организации и платёжные сервисы, но могут подвергнуться таким рассылкам и частные лица. К примеру, с помощью массовых целевых СМС-рассылок злоумышленники пытались взять на потенциальных жертв микрокредиты.

Источник:Ведомости
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#мошенники
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#банки
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#смс
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#SMS-спам
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