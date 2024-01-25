Мошенники начали атаковать банки с помощью SMS-бомберов

Опубликовано 25 января 2024, 14:00
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Мошенники начали атаковать банки с помощью SMS-бомберовИногда атакуют и обычных людей
Мошенники начали всё чаще атаковать российские банки с помощью программ SMS-бомберов. Это софт для массовой рассылки смс на целевые номера. Таким образом злоумышленники стремятся нарушить работу финансовых организаций. Об этом рассказал специалист компании F.A.C.C.T. по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.
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Мошенники пользуются слитыми базами данных и от лица банков рассылают огромное количество смс. Это влияет на сервисы рассылок банков, стоимость SMS из-за этого растёт: во второй половине 2023 года затраты банков на рассылку смс выросли в 1,5 раза, а ущерб банка от одной такой атаки может составить 2 млн рублей.
К тому же с помощью SMS-бомберов мошенники проверяют, актульатны ли контакты из украденной ими базы данных. Зачастую цели атак — финансовые организации и платёжные сервисы, но могут подвергнуться таким рассылкам и частные лица. К примеру, с помощью массовых целевых СМС-рассылок злоумышленники пытались взять на потенциальных жертв микрокредиты.
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