Наука и технологии
Опубликовано 07 декабря 2024, 03:45
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Мошенники начали атаковать пользователей Apple под предлогом блокировки Apple ID

Заставляют людей нервничать
Мошенники замаскировали стандартный фишинг под изощрённые атаки на пользователей Apple. Злоумышленники под предлогом блокировки аккаунта получают доступ к учётным записям Apple ID.
Мошенники начали атаковать пользователей Apple под предлогом блокировки Apple ID

© Apple

Пользователи получают письмо, максимально похожее на сервисную корреспонденцию Apple: такие же шрифты, цвета, логотипы. Письмо создаёт эффект тревожности: текст гласит о блокировке Apple ID и необходимости его немедленно восстановить, чтобы избежать полного удаления. Даны инструкции, следуя которым пользователь должен перейти по предлагаемой ссылке и выполнить процедуру восстановления учётной записи.

Однако пользователь попадает на фишинговую станицу и автоматически раскрывает мошенникам данные для входа. Благодаря этому злоумышленники могут украсть не только учётные данные и получить доступ к личной информации, но и совершать мошеннические покупки с помощью сохранённых в акаунте способов оплаты.

Источник:Techradar
Автор:Андрей Кадуков
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