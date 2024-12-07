Мошенники начали атаковать пользователей Apple под предлогом блокировки Apple ID

Опубликовано 07 декабря 2024, 03:451 мин.
Мошенники начали атаковать пользователей Apple под предлогом блокировки Apple IDЗаставляют людей нервничать
Мошенники замаскировали стандартный фишинг под изощрённые атаки на пользователей Apple. Злоумышленники под предлогом блокировки аккаунта получают доступ к учётным записям Apple ID.
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Пользователи получают письмо, максимально похожее на сервисную корреспонденцию Apple: такие же шрифты, цвета, логотипы. Письмо создаёт эффект тревожности: текст гласит о блокировке Apple ID и необходимости его немедленно восстановить, чтобы избежать полного удаления. Даны инструкции, следуя которым пользователь должен перейти по предлагаемой ссылке и выполнить процедуру восстановления учётной записи.
Однако пользователь попадает на фишинговую станицу и автоматически раскрывает мошенникам данные для входа. Благодаря этому злоумышленники могут украсть не только учётные данные и получить доступ к личной информации, но и совершать мошеннические покупки с помощью сохранённых в акаунте способов оплаты.