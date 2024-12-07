Мошенники начали атаковать пользователей Apple под предлогом блокировки Apple ID

Пользователи получают письмо, максимально похожее на сервисную корреспонденцию Apple: такие же шрифты, цвета, логотипы. Письмо создаёт эффект тревожности: текст гласит о блокировке Apple ID и необходимости его немедленно восстановить, чтобы избежать полного удаления. Даны инструкции, следуя которым пользователь должен перейти по предлагаемой ссылке и выполнить процедуру восстановления учётной записи.

Однако пользователь попадает на фишинговую станицу и автоматически раскрывает мошенникам данные для входа. Благодаря этому злоумышленники могут украсть не только учётные данные и получить доступ к личной информации, но и совершать мошеннические покупки с помощью сохранённых в акаунте способов оплаты.