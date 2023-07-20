Мошенники начали использовать Google Карты для обмана

Злоумышленники начали использовать Google Карты для обмана ничего не подозревающих людей, особенно тех, кто ищет контактные данные авиакомпаний.

Новая схема позволяет киберпреступникам подменять телефоны известных авиаперелётчиков на фиктивные номера, чтобы затем обмануть пользователей и выманить его деньги.

Один из пользователей, UX-дизайнер Шмули Эверс, случайно столкнулся с этой мошеннической схемой, когда пытался связаться с авиакомпанией Delta Airlines через номер из Google Карт.

Вместо настоящих представителей компании, он оказался на связи с мошенниками, которые представились сотрудниками авиакомпании. Используя хитрые методы убеждения, они пытались выманить деньги у Шмули, предлагая заплатить за билет значительно большую сумму.

Отметим, что подобные фальшивые номера телефонов были также обнаружены для авиакомпаний American Airlines и Southwest Airlines. Представители Google заявили, что они уже удалили все «подделки», а инженеры IT-гиганта активно работают над предотвращением подобных мошеннических действий в будущем.