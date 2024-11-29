Мошенники начали использовать нейросети для обмана покупателей во время предновогодних распродаж

Мошенники используют видео и аудиодипфейки для обмана россиян во время распродаж, таких как «чёрная пятница». Алексей Коробченко, руководитель отдела кибербезопасности компании «Код безопасности», сообщил, что с развитием технологий искусственного интеллекта такие схемы стали очень популярными. Злоумышленники не только взламывают аккаунты обычных пользователей, но и контролируют популярные Telegram-каналы, чтобы отправлять вредоносные ссылки и заманивать покупателей на фальшивые товары.

Коробченко отметил, что в период распродаж мошенники особенно активны в создании фальшивых сайтов и интернет-магазинов. Они подделывают аккаунты известных брендов и торговых платформ, используя их имена для рассылки предложений через социальные сети и мессенджеры. Видео и аудиофайлы с дипфейками помогают убедить людей в подлинности этих предложений.

Эксперт предупредил, что такие схемы могут привести к серьёзным финансовым потерям. Он посоветовал пользователям быть особенно осторожными и не переходить по сомнительным ссылкам, а также проверять подлинность предложений перед покупкой.