Мошенники начали использовать ситуацию с поиском пиратских программ

По мнению эксперта, будут использованы две схемы «развода» граждан. Первая заключается в непредоставлении продуктов после оплаты; вторая — в распространении вредосносных программ под видом лицензионных либо со встроенными вирусами. В этом случае преступники могут получить доступ к персональной информации и банковским данным обманутых людей.

«Такая ситуация — это отличная возможность для мошенников. Они будут предлагать россиянам обходные пути для доступа к программному обеспечению, которое стало недоступным», — отметил Сизов.