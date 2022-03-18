Мошенники начали использовать ситуацию с поиском пиратских программ

Наука и технологии
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Мошенники начали использовать ситуацию с поиском пиратских программРаспространяя вредоносное ПО
Руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов предупредил россиян о том, что ситуацией, связанной с санкциями и поиском в этой связи лицензионных программ могут воспользоваться мошенники.
По мнению эксперта, будут использованы две схемы «развода» граждан. Первая заключается в непредоставлении продуктов после оплаты; вторая — в распространении вредосносных программ под видом лицензионных либо со встроенными вирусами. В этом случае преступники могут получить доступ к персональной информации и банковским данным обманутых людей.
«Такая ситуация — это отличная возможность для мошенников. Они будут предлагать россиянам обходные пути для доступа к программному обеспечению, которое стало недоступным», — отметил Сизов.