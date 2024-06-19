Мошенники начали красть криптовалюту, закручивая романтические отношения

Злоумышленники втягивают российских держателей криптовалют в «романтические аферы», которые предполагают «многоходовочку» — постепенное выманивание криптовалют на фоне сближения с жертвой в качестве любовников и последующей кражей активов.

Мошенники действуют как тонкие психологи, хорошо считывают состояние потенциальной жертвы, которая может быть как одинокой, так и в браке, но с проблемами. Мошенники обоих полов обхаживают жертву, втираясь в доверие и создавая самые настоящие романтические интернет-отношения.

Затем следует просьба вложиться в некий криптовалютный проект, который может быть создан на коленке, специально под жертву. У человека просят вложить небольшие активы и позволяют несколько раз вывести средства. Но потом, когда сумма становится серьёзной, «любовник / любовница» просто исчезает с активами.

Если на этапе «развода» человек не поймёт, что перед ним мошенники, скорее всего, потеряет большие деньги.