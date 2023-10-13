Мошенники начали красть у россиян деньги под видом перевода на «безопасный счёт»

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени ЦБ и говорят о риске кражи денег. Людям предлагают перевести средства на некий «безопасный счёт» Банка России с возможностью забрать наличные в «приёмной ЦБ». Для правдивости гражданину приходит СМС с подтверждением записи с номера 300 — короткого номера Центробанка. Но никакого «безопасного счёта» Банка России не сущствует, а сотрудники никогда не звонят гражданам.

Благодаря этой схеме злоумышленники обокрали несколько десятков россиян, суммы исчисляются десятками млн рублей.

«Мошенники записывают человека на личный приём в Банк России от его имени и указывают там его контактный номер. Потенциальной жертве приходит СМС с подтверждением записи с номера 300 — короткого номера Банка России. Это позволяет преступникам войти в доверие и убедить собеседника сделать перевод», — предупредили в пресс-службе регулятора.