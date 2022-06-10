Мошенники начали массово подменять онлайн-магазины алкоголя

Схема заключается в предложении покупателю получить купон на сумму 1000 рублей и разослать информацию об акции 10 друзьям, после чего на мошенническом сайте активируется форма для добавления данных банковской карты. Но на деле списывается сумма, которую обещали.

Все мошеннические ресурсы состоят всего из одной страницы розыгрыша от алкомагазина, однако их трудно вычислить — жертву переводят на целевой сайт через сеть ссылок, заметая следы. В основном доменные имена подставных сайтов выбираются из африканского региона — cf, .ml и т.п. Причём доменные имена пишутся в виде набора букв, потому что для массовой регистрации бесплатных сайтов используется специальный скрипт.

Эксперт отметил, что, несмотря на изворотливость мошенников, 94% этих сайтов уже заблокированы.

«С начала мая нами было зафиксировано уже более 400 доменных имён в рамках данной схемы. Изначально они использовались для атак на клиентов сетей пиццерий, но к настоящему времени злоумышленники перепрофилировались на «Красное и Белое», — рассказал Вураско.