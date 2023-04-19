Мошенники начали массово торговать персональными данными пользователей ChatGPT

Торговля подобной информацией набирает обороты на форумах в даркнете, а некоторые злоумышленники предлагают такие данные даже бесплатно для демонстрации своих возможностей и услуг.

Благодаря утечкам можно увидеть историю запросов конкретного пользователя, личные и конфиденциальные сведения, в том числе платёжную информацию. Поэтому спрос особенно велик в отношении утечек данных пользователей, оформивших платную подписку.