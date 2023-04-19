Мошенники начали массово торговать персональными данными пользователей ChatGPT

19:24, 19 апреля 2023
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Мошенники начали массово торговать персональными данными пользователей ChatGPTОсобенно тех, кто оформил платную подписку на чат-бот
Специалисты компании Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщили о росте предложения и спроса на торговлю украденными из ИИ сервиса ChatGPT персональными данными пользователей.
Торговля подобной информацией набирает обороты на форумах в даркнете, а некоторые злоумышленники предлагают такие данные даже бесплатно для демонстрации своих возможностей и услуг.
Благодаря утечкам можно увидеть историю запросов конкретного пользователя, личные и конфиденциальные сведения, в том числе платёжную информацию. Поэтому спрос особенно велик в отношении утечек данных пользователей, оформивших платную подписку.
Источник:Открытые системы
Автор:Андрей КадуковТеги: