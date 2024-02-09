Мошенники начали напоминать россиянам об обновлениях несуществующих приложений

По словам Вураско, мошенники звонят от лица российских банков и без долгих вступлений начинают давить на страхи, связанные с блокировкой счетов для их безопасности, якобы из-за того, что пользователь не установил некое обновление для приложения кредитной организации.

Мошенники утверждают, что без приложения счёт клиента теряет цифровую безопасность, поэтому банк заблокирует все активы «ради безопасности». На самом деле клиент банка, если поверит злоумышленникам, установит на смартфон ПО для удалённого администрирования устройства, пользуясь которым, от лица пользователя мошенники будут проводить различные финансовые операции.

Чтобы не допустить ни обмана, ни последствий, Вураско порекомендовал не верить никому, кто звонит якобы от лица банка, а обращаться непосредственно в организацию в случае каких-либо вопросов или подозрений.

Нельзя ни под каким предлогом устанавливать неизвестные приложения, тем более навязываемые неизвестными. Следует устанавливать антивирусы.

И ни в коем случае нельзя сообщать по телефону логины, пароли, коды из смс.

«Особенность нового витка мошенничеств заключается в том, что злоумышленники не ведут долгих подготовительных бесед, а сразу же под угрозой блокирования счетов уговаривают человека установить на телефон соответствующее программное обеспечение», — объяснил Вураско.