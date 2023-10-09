Мошенники начали наживаться на любви россиян к домашним животным

Злоумышленники, представляясь продавцами иностранных лекарств для домашних животных, пытаются обмануть россиян, используя приложение Telegram. Они привлекают владельцев домашних питомцев, обманным путём, получая от них деньги и личные банковские данные. Это стало известно из отчёта «Лаборатории Касперского».

Мошенники активизировали свои действия в связи с новостями о сокращении поставок ветеринарных препаратов в Россию. Они создали несколько каналов в Telegram, предлагая людям покупать необходимые лекарства у перекупщиков. Эти лекарства включают средства от блох, клещей, бабезиоза и боррелиоза, а также препараты от воспалений, зуда и аллергий.

Злоумышленники договариваются с потенциальными жертвами через личные сообщения. После получения оплаты они утверждают, что препараты закончились, и предлагают вернуть деньги. Однако страница, на которую перенаправляют жертв, на самом деле фишинговая, и деньги не возвращаются. Мошенники также могут списать дополнительные средства с банковских карт, если жертва сообщит им код из SMS-сообщения.

Каналы в Telegram утверждают, что лекарства поставляются из-за границы, и перекупщики занимаются как розничной, так и оптовой продажей. Они утверждают, что все товары оригинальные. Специалисты полагают, что некоторые из подписчиков могли быть накручены. Для избежания мошенничества рекомендуется совершать покупки только у проверенных продавцов и в магазинах с хорошими отзывами, а также внимательно проверять доменные имена на фишинг и не делиться кодами из SMS-сообщений.