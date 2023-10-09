Мошенники начали наживаться на любви россиян к домашним животным

Мошенники начали наживаться на любви россиян к домашним животнымПредлагая купить импортные лекарства "из-под полы"
Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме мошенников, в которой они предлагают владельцам домашних животных купить импортные лекарства
Злоумышленники, представляясь продавцами иностранных лекарств для домашних животных, пытаются обмануть россиян, используя приложение Telegram. Они привлекают владельцев домашних питомцев, обманным путём, получая от них деньги и личные банковские данные. Это стало известно из отчёта «Лаборатории Касперского».
Мошенники активизировали свои действия в связи с новостями о сокращении поставок ветеринарных препаратов в Россию. Они создали несколько каналов в Telegram, предлагая людям покупать необходимые лекарства у перекупщиков. Эти лекарства включают средства от блох, клещей, бабезиоза и боррелиоза, а также препараты от воспалений, зуда и аллергий.
Злоумышленники договариваются с потенциальными жертвами через личные сообщения. После получения оплаты они утверждают, что препараты закончились, и предлагают вернуть деньги. Однако страница, на которую перенаправляют жертв, на самом деле фишинговая, и деньги не возвращаются. Мошенники также могут списать дополнительные средства с банковских карт, если жертва сообщит им код из SMS-сообщения.
Каналы в Telegram утверждают, что лекарства поставляются из-за границы, и перекупщики занимаются как розничной, так и оптовой продажей. Они утверждают, что все товары оригинальные. Специалисты полагают, что некоторые из подписчиков могли быть накручены. Для избежания мошенничества рекомендуется совершать покупки только у проверенных продавцов и в магазинах с хорошими отзывами, а также внимательно проверять доменные имена на фишинг и не делиться кодами из SMS-сообщений.