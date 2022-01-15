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Мошенники начали названивать россиянам от имени «Госуслуг»Под предлогом привязки QR-кода
В России появилась новая мошенническая схема, связанная с порталом «Госуслуг». Мошенники звонят от имени портала, представляясь его сотрудниками, и просят потенциальную жертву продиктовать им пароль для входа в личный кабинет, который приходит в SMS, якобы для привязки QR-кода.
Поскольку при таких звонках нет речи о деньгах, жертва воспринимает мошенников как сотрудников госучреждения и сообщает нужную им информацию, после чего злоумышленники могут войти в личный кабинет обманутого гражданина и воспользоваться его персональными данными. В частности, для взятия кредитов.
Ряд экспертов считает, что подобное происходит в силу непонятного механизма работы QR-кодов, поломок их отображения на сайтах, в том числе на «Госуслугах». Поэтому мошенники начали пользоваться этой ситуацией.
«Лекарство» от этого одно — не сообщать никакую персональную информацию по телефону, тем более неизвестно кому. А для входа на портал «Госуслуг» всегда пользоваться двухфакторной аутентификацией.
Источник: Коммерсантъ