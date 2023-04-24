Мошенники начали незаметно красть деньги с карт россиян

Злоумышленники посылают ссылку, перейдя по которой жертва устанавливает программу удаленного доступа и вирус на свой телефон.

Начинается всё с того, что мошенники звонят и представляются сотрудниками банка, сообщая о заканчивающейся подписке на уведомления об операциях. Они отправляют ссылку в мессенджере, и после установки программы на телефон просят проверить настройки в приложении.

Так, один из потерпевших, 62-летний мужчина, лишился 291 тыс рублей. Он не сразу обнаружил снятие средств с карты, так как уведомления не приходили. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере». Максимальное наказание по ней — 6 лет лишения свободы.

На фоне этого эксперты напоминают о необходимости быть бдительными и не сообщать личные данные и пароли третьим лицам. Также рекомендуется не переходить по сомнительным ссылкам и устанавливать оттуда антивирусные программы на свои гаджеты.