Мошенники начали обманывать фанатов игр Far Cry

На официальном аккаунте разработчика игры - компании Ubisoft в соцсети Twitter уже появилась посвященная этому запись. В ней компания предупредила, что письма являются фейковыми.

Первым на рассылку приглашений обратил внимание YouTuber-блогер под ником theRadBrad. Он рассказал, что злоумышленники отмечают в послании дату снятия эмбарго и предоставляют пароль для доступа. По его словам, если пользователь нажмет на сопроводительную ссылку в письме - на компьютер попадет вирус, с помощью которого мошенники смогут отслеживать, что происходит на экране и записывать это.