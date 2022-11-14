Мошенники начали обманывать россиян через оскорбительные комментарии в соцсетях

По словам эксперта, в основе схемы лежат оскорбительные комментарии. Работает схема следующим образом: сначала злоумышленники пишут негативные комментарии под публикациями пользователей с открытыми аккаунтами. Это привлекает их внимание.

Затем такой «оскорблённый пользователь» переходит в профиль комментатора и видит, что он закрыт. Но зато ему видна ссылка на якобы его аккаунт в другой соцсети.

Переходя по ней, потенциальная жертва оказывается на фейковой странице авторизации. Воспользовавшись ею, пользователь оставляет все свои данные мошеннику. При этом Свистунова уточнила, что «в последнее время злоумышленники проявляют заметный интерес не только к аккаунтам в социальных сетях, но и, например, к аккаунтам в Telegram».