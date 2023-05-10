Мошенники начали обманывать россиян при помощи искусственного интеллекта

Специалист отметил, что прежде главным недостатком мошеннических сообщений была их малограмотность. Но теперь, с появлением чат-ботов, способных составлять идеальные тексты, вероятность обмана повысилась.

Эксперт рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам и следить за тем, чтобы сообщения от банков и других сервисов приходили только через официальные приложения.

Он также предупредил о создании вредоносных программ и плагинов для браузеров с помощью чат-ботов, которые могут похищать пароли и данные карт. В качестве меры предосторожности, Коростелёв советует не сохранять пароли и личные данные, особенно финансовые, в браузере.