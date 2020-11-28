Мошенники начали обманывать россиян с помощью роботов

Известно, что роботы, которыми пользуются мошенники, звонят клиентами от лица помощника банка с информацией о проведении сомнительных операциях по карте, вводя в заблуждение. Впоследствии робот-помощник предлагает перевести разговор на якобы сотрудника службы безопасности банка.

”Сейчас звонит якобы робот-помощник из Сбера и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной службой безопасности”, — поделились представители Сбербанка, отметив, что зачастую такие звонки совершаются с номеров, начинающихся на +7 495 или +7 499. Россиянам напомнили, что звонок с банка осуществляется с номера 900.