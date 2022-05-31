Мошенники начали обманывать россиян с Системой быстрых платежей

По словам эксперта, данная тенденция связана с ростом популярности системы. Вместе с тем, помимо использования СБП, мошенники также начали чаще обманывать начинающих криптоинвесторов.

Так, злоумышленники создают поддельные сайты популярных интернет-магазинов. На них они размещают QR-коды для оплаты. Как только пользователь переходит по ссылкам из них, они попадают в окно, через которое деньги будут переведены мошенникам.

Фишинговые рассылки и звонки из фальшивых служб безопасности банков всё также не теряют своей актуальности. Злоумышленники продолжают использовать механизмы социальной инженерии, обманывая доверчивых пользователей. Раджабали Гаджиев

По словам специалиста, одним из лучших способов избежать обмана, является тщательное отслеживание своей активности в сети. Вместе с тем он посоветовал куда более критически относиться к сервисам для оплаты услуг.