Мошенники начали «обменивать» накопленный кешбэк на рубли

Официальная информация о новом способе мошенничества опубликована на сайте Центробанка. Схема следующая: от лица какого-либо банка клиенту звонит мошенник и предлагает обменять кешбэк или другие накопленные мили, баллы и т.п. Якобы для подтверждения операции у клиента просят банковские данные и СМС с кодом от банка. После этого совершается кража денег со счёта и мошенники пропадают.

Но этот вид мошенничества не носит массовый характер. В основе это отдельные случаи.

«Что такое кешбэк, знают сейчас практически все. Но всевозможные баллы, мили — это так называемая цифровая валюта, курсы устанавливает та организация, которая вводит этот кешбэк. Соответственно где-то за один рубль один балл, где-то за один рубль 3,84 балла списывают, и именно это в некоторых случаях сбивает граждан, когда мошенники им предлагают такие варианты "обмена". Просто идёт первая затравка, психологический сбой, и пока человек соображает, что к чему и насколько правильно то, что ему предлагают, как правило, следует предложение по передаче данных платёжного средства — электронного кошелька, банковской карты либо бонусной карты, привязанной к банковской, чтобы в последующем совершить хищение средств с электронного платёжного средства. Напоминаю, что сотрудники банков никогда не будут спрашивать ваши финансовые данные», — отметил Вехов.