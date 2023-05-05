Мошенники начали «одобрять» кредиты от имени Центробанка

Потенциальной жертве, как правило, звонят и представляются сотрудниками Банка России. И человек, которому звонят, якобы оформил кредит, одобренный регулятором, а заявка уже разослана во все российские банки. Если человек «плывёт», мошенник просит проверить наличие заявки в мобильном приложении банка, клиентом которого является потенциальная жертва.

И тогда злоумышленник пытается выудить всё — от номера карты до последних транзакций, и в каких ещё банках у человека есть вклады.

На самом деле Центробанк — государственный регулятор, который не участвует в оформлении кредитов и одобрение организации для получения денег не нужно.