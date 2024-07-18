Мошенники начали подделывать цифровые подписи россиян для продажи недвижимости

Опубликовано 18 июля 2024, 15:52
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Мошенники начали подделывать цифровые подписи россиян для продажи недвижимостиНельзя терять бдительность
Юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина предупредила о новых мошеннических схемах, которые осуществляются через портал «Госуслуги». Мошенники посредством социальной инженерии — методом уловок и внушения — получают доступ к конфиденциальной информации жертв в их профиле на «Госуслугах» и проводят сделки с недвижимостью.
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Прежде всего под прицелом у злоумышленников собственники квартир и частных домовладений. Когда мошенник получает на руки данные паспорта, СНИЛС, ИНН и другие документы, необходимые для операций с недвижимостью, затем подделывают цифровые подписи пользователей и совершают преступные сделки.
По словам Нигматуллиной, мошенники нашли лазейку благодаря упрощению сделок с недвижимостью — квартиры можно продавать удалённо. Чтобы защититься от мошенничества, нужно в тех же «Госуслугах» подать в Росреестр заявление о запрете любых действий с недвижимостью без личного присутствия собственника. Это делается в разделе «Недвижимость»: следует выбрать пункт «Запрет на действия с недвижимостью без личного участия».
Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков