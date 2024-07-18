Мошенники начали подделывать цифровые подписи россиян для продажи недвижимости

Прежде всего под прицелом у злоумышленников собственники квартир и частных домовладений. Когда мошенник получает на руки данные паспорта, СНИЛС, ИНН и другие документы, необходимые для операций с недвижимостью, затем подделывают цифровые подписи пользователей и совершают преступные сделки.

По словам Нигматуллиной, мошенники нашли лазейку благодаря упрощению сделок с недвижимостью — квартиры можно продавать удалённо. Чтобы защититься от мошенничества, нужно в тех же «Госуслугах» подать в Росреестр заявление о запрете любых действий с недвижимостью без личного присутствия собственника. Это делается в разделе «Недвижимость»: следует выбрать пункт «Запрет на действия с недвижимостью без личного участия».