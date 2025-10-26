Мошенники начали подделывать голоса во время звонка в реальном времени

В ходе практических испытаний было продемонстрировано, что для создания точного голосового клона достаточно аудиозаписи речи и стандартного ноутбука, оснащённого базовой видеокартой. И очень быстро система генерирует голос с естественным звучанием, который неотличим от голоса реального, даже знакомого человека.

Специалисты назвали метод «дипфейк-фишингом», или «голосовым фишингом», также позволяющим злоумышленникам мгновенно имитировать голос собеседника без заметной задержки. В экспериментах исследователи использовали эту технологию в сочетании с подменой номера. В большинстве случаев люди не могли отличить фальшивый голос от подлинного.

Отличительной особенностью этой атаки является то, что для нее не требуется сложного оборудования или мощных серверов. Все операции выполняются с использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом и базовых вычислительных ресурсов. Даже ноутбук с видеокартой RTX A1000, способен справиться с этой задачей.

Чтобы защититься от такого обмана, эксперты советуют использовать дополнительные методы проверки: секретные пароли, кодовые фразы и другие меры защиты.