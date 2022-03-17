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Мошенники начали подделывать сайт магазинов DNS и воровать деньги россиян

Будьте аккуратнее
Российская сеть магазинов техники DNS объявила о появлении свежей мошеннической схемы. Использующие её злоумышленники создают собственные копии сайта компании, пытаясь через них украсть деньги пользователей.
Мошенники начали подделывать сайт магазинов DNS и воровать деньги россиян

Представители DNS заявили, что «некоторые дубли очень похожи по дизайну на официальный сайт». Для того, чтобы быть уверенным, пользователи находятся на нужной странице, им посоветовали проверить название и адрес, на котором находится сайт.

Ещё одним эффективным способом не попасть в лапы мошенников — проверить возможность войти в свой профиль через номер телефона. Если такая привязка отсутствует, то это мошенники.

Мошенники начали подделывать сайт магазинов DNS и воровать деньги россиян

В случае, если злоумышленники всё же смогли добиться своего, в компании посоветовали обратиться в прокуратуру по месту жительства.

Источник: DNS
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