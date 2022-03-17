Мошенники начали подделывать сайт магазинов DNS и воровать деньги россиян

Представители DNS заявили, что «некоторые дубли очень похожи по дизайну на официальный сайт». Для того, чтобы быть уверенным, пользователи находятся на нужной странице, им посоветовали проверить название и адрес, на котором находится сайт.

Ещё одним эффективным способом не попасть в лапы мошенников — проверить возможность войти в свой профиль через номер телефона. Если такая привязка отсутствует, то это мошенники.