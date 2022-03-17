Мошенники начали подделывать сайт магазинов DNS и воровать деньги россиян

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Мошенники начали подделывать сайт магазинов DNS и воровать деньги россиянБудьте аккуратнее
Российская сеть магазинов техники DNS объявила о появлении свежей мошеннической схемы. Использующие её злоумышленники создают собственные копии сайта компании, пытаясь через них украсть деньги пользователей.
Представители DNS заявили, что «некоторые дубли очень похожи по дизайну на официальный сайт». Для того, чтобы быть уверенным, пользователи находятся на нужной странице, им посоветовали проверить название и адрес, на котором находится сайт.
Ещё одним эффективным способом не попасть в лапы мошенников — проверить возможность войти в свой профиль через номер телефона. Если такая привязка отсутствует, то это мошенники.
В случае, если злоумышленники всё же смогли добиться своего, в компании посоветовали обратиться в прокуратуру по месту жительства.
Источник: DNS