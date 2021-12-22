Мошенники начали подменять россиянам пароли от личных кабинетов

Об этом рассказал директор центра Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь. Про его словам, для обмана мошенники ссылаются на общеизвестные правила безопасности: хотя бы раз в год необходимо изменить пароль для входа на сервис. Именно по этой причине мошенники активизируются накануне праздников.

Они пишут письмо или звонят от лица службы безопасности сервиса и напоминают о необходимости смены пароля, предлагая перейти на нужный им сайт, похожий на официальную страницу. После этого автоматически перехватывается введённый пароль, который злоумышленники впоследствии изменяют.

Для каждого входа на важные сервисы эксперт посоветовал применять двухфакторную аутентификацию. А при получении писем об изменении пароля он порекомендовал переходить не по ссылке из корреспонденции, а войти на сервис через официальное приложение или поисковую систему.