Мошенники начали предлагать россиянам фиктивные вклады с кешбэком

Мошенники начали предлагать россиянам фиктивные вклады с кешбэкомОт лица «Госуслуг» и ЦБ
Пресс-служба банка ВТБ предупредила россиян о новой мошеннической схеме. Злоумышленники представляются сотрудниками Банка России или «Госуслуг» и убеждают потенциальных жертв открыть сберегательный счёт с кешбэком.
Отмечается, что схема выглядит правдоподобно: на фоне официальной информации о росте ставок по вкладам, да ещё с частичным возвратом средств, увеличивающим доходность, некоторые люди откликаются на эти предложения. Человеку звонит некий сотрудник «Госуслуг» или Центробанка и убеждает воспользоваться услугой открытия сберегательного счёта, предлагая соединить с «сотрудником» ЦБ, чтобы убедиться в «правдоподобности» услуги.
Потом следует предложение открыть «безопасный» счёт и разместить на нём деньги. Для этого нужно пройти проверку персональных данных и выслать «банкирам» коды из СМС.
Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса