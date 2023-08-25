Наука и технологии
23:00, 25 августа 2023
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Мошенники начали предлагать россиянам фиктивные вклады с кешбэком

От лица «Госуслуг» и ЦБ

Пресс-служба банка ВТБ предупредила россиян о новой мошеннической схеме. Злоумышленники представляются сотрудниками Банка России или «Госуслуг» и убеждают потенциальных жертв открыть сберегательный счёт с кешбэком.

Отмечается, что схема выглядит правдоподобно: на фоне официальной информации о росте ставок по вкладам, да ещё с частичным возвратом средств, увеличивающим доходность, некоторые люди откликаются на эти предложения. Человеку звонит некий сотрудник «Госуслуг» или Центробанка и убеждает воспользоваться услугой открытия сберегательного счёта, предлагая соединить с «сотрудником» ЦБ, чтобы убедиться в «правдоподобности» услуги.

Потом следует предложение открыть «безопасный» счёт и разместить на нём деньги. Для этого нужно пройти проверку персональных данных и выслать «банкирам» коды из СМС.

Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса

Никита Чугунов
Отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали представляться сотрудниками сразу двух известных государственных структур и использовать популярную новость о росте ставок по вкладам в крупнейших банках. Сочетание этих факторов не вызывает подозрения у обычных людей — предложение кажется знакомым и заманчивым.
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