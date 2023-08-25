Мошенники начали предлагать россиянам фиктивные вклады с кешбэком

Отмечается, что схема выглядит правдоподобно: на фоне официальной информации о росте ставок по вкладам, да ещё с частичным возвратом средств, увеличивающим доходность, некоторые люди откликаются на эти предложения. Человеку звонит некий сотрудник «Госуслуг» или Центробанка и убеждает воспользоваться услугой открытия сберегательного счёта, предлагая соединить с «сотрудником» ЦБ, чтобы убедиться в «правдоподобности» услуги.

Потом следует предложение открыть «безопасный» счёт и разместить на нём деньги. Для этого нужно пройти проверку персональных данных и выслать «банкирам» коды из СМС.