Мошенники начали предлагать россиянам товары компаний, которые ушли из страны

Сначала на доске объявлений либо в соцсетях мошенники размещают популярные импортные товары, которые якобы можно приобрести, и предлагают доставить их с помощью известных сервисов доставки. При согласии покупателя ему высылается ссылка на поддельный сайт доставки, адрес которого практически неотличим от настоящего. Мошеннический сайт и внешне похож на копируемый легитимный ресурс. Доменное имя такого сайта также почти не отличается от настоящего.

На самом деле пользователь получает ссылку на фишинговый сайт, на котором у человека пытаются «вытащить» банковские данные для кражи денег.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты советуют использовать анитивирусы, регулярно их обновлять, набирать адресую строку сайта, на который ссылаются в интернете и сравнивать с оригинальным, чтобы вовремя заметить подвох. На подозрительном ресурсе ни в коем случае нельзя вводить личные данные, в том числе логины и пароли от аккаунтов в соцсетях и электронной почты, не переходить по подозрительным и неизвестным ссылкам.

«Злоумышленники постоянно меняют товарные направления, чтобы их было сложнее вычислить, да и сами мошеннические сайты не живут долго», — объяснила глава отдела интернет-анализа компании «Доктор Веб» София Вилле.