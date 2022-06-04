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Мошенники начали предлагать россиянам товары компаний, которые ушли из страны

И раздают ссылки на фишинговые сайты
На фоне санкций и ухода из России зарубежных компаний мошенники придумали новый способ обмана россиян. Пользователям начали предлагать товары ушедших из страны компаний.
Мошенники начали предлагать россиянам товары компаний, которые ушли из страны

Сначала на доске объявлений либо в соцсетях мошенники размещают популярные импортные товары, которые якобы можно приобрести, и предлагают доставить их с помощью известных сервисов доставки. При согласии покупателя ему высылается ссылка на поддельный сайт доставки, адрес которого практически неотличим от настоящего. Мошеннический сайт и внешне похож на копируемый легитимный ресурс. Доменное имя такого сайта также почти не отличается от настоящего.

На самом деле пользователь получает ссылку на фишинговый сайт, на котором у человека пытаются «вытащить» банковские данные для кражи денег.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты советуют использовать анитивирусы, регулярно их обновлять, набирать адресую строку сайта, на который ссылаются в интернете и сравнивать с оригинальным, чтобы вовремя заметить подвох. На подозрительном ресурсе ни в коем случае нельзя вводить личные данные, в том числе логины и пароли от аккаунтов в соцсетях и электронной почты, не переходить по подозрительным и неизвестным ссылкам.

«Злоумышленники постоянно меняют товарные направления, чтобы их было сложнее вычислить, да и сами мошеннические сайты не живут долго», — объяснила глава отдела интернет-анализа компании «Доктор Веб» София Вилле.

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