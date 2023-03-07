Мошенники начали предлагать россиянам вложиться в «государственную криптовалюту»

Разумеется, никакой российской «государственной криптовалюты» не существует и нет никаких подобных проектов. А пользователи получают письма от мошенников.

В письмах злоумышленники ссылаются на Павла Дурова, который якобы заключил сделку с небольшой и малоизвестной компанией-разработчиком на $400 млн для создания специального ПО, чтобы каждый желающий смог заработать, вложившись в российскую «государственную криптовалюту».

В письмах предлагается ссылка на сайт вымышленного разработчика с призывом воспользоваться «передовыми технологиями, чтобы заработать миллионы». При переходе по ссылке пользователь видит предложение вложить деньги в стартап. Для убедительности даже прикреплена аудиодорожка с якобы записанным голосом создателя новой схемы заработка.

В деталях мошеннические сайты могут отличаться, но смысл везде один и тот же.

«Лаборатория Касперского» сообщила, что мошенники разослали несколько тысяч таких писем.