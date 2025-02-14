Мошенники начали присылать россиянам договоры для кражи учётных записей почты

Злоумышленники прикрепляют к сообщениям PDF-файлы, и пишут, что документы требуют подписи и отправки. Однако при открытии PDF-файла пользователь видит лишь уведомление об ошибке. Затем, чтобы пользователь смог просмотреть документ, отправитель требует подтверждения учётных данных электронной почты якобы для безопасного входа в облачное хранилище.

Но на деле это фишинговая атака, где введённые данные отправляются мошенникам. Эксперт считает, что это демонстрирует использование злоумышленниками приёмов социальной инженерии — убеждения — и подчёркивает важность критического отношения к онлайн-сообщениям и повышения уровня цифровой грамотности.

Кроме того, целью таких атак могут быть организации любого масштаба, что, по словам специалиста, опровергает миф о незаинтересованности злоумышленников в малых компаниях.