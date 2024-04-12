Мошенники начали притворяться М.Видео для обмана россиян

Опубликовано 12 апреля 2024, 07:59
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Мошенники начали притворяться М.Видео для обмана россиянСтоит быть аккуратными
Будьте бдительны! Мошенники активизировали свою деятельность, создавая фейковые сайты под видом известного магазина электроники М.Видео.
Под предлогом привлекательных скидок они воруют деньги у доверчивых пользователей.
Схема обмана выглядит так:
- Жертве на почту приходит рассылка якобы от М.Видео с эксклюзивным предложением. В письме содержится ссылка на поддельный сайт магазина.
- Фейковый сайт выглядит точь-в-точь как настоящий, а цены на товары не вызывают подозрений.
- При оформлении заказа мошенники предлагают оплатить его, привязав карту или используя систему быстрых платежей (СБП).
- После списания денег приходит сообщение о проблеме с платежом, и мошенники просят повторить его.
Важно помнить, что настоящий М.Видео никогда не просит оплачивать покупки обычным переводом на карту.
Если вы получили письмо от магазина с сомнительным предложением, то не переходите по ссылкам в письме. При этом нужно проверить адрес отправителя и позвонить в службу поддержки М.Видео, уточнив, действительно ли компания рассылала письма с таким предложением.