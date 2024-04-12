Мошенники начали притворяться М.Видео для обмана россиян

Под предлогом привлекательных скидок они воруют деньги у доверчивых пользователей.

Схема обмана выглядит так:

Жертве на почту приходит рассылка якобы от М.Видео с эксклюзивным предложением. В письме содержится ссылка на поддельный сайт магазина. Фейковый сайт выглядит точь-в-точь как настоящий, а цены на товары не вызывают подозрений. При оформлении заказа мошенники предлагают оплатить его, привязав карту или используя систему быстрых платежей (СБП). После списания денег приходит сообщение о проблеме с платежом, и мошенники просят повторить его.

Важно помнить, что настоящий М.Видео никогда не просит оплачивать покупки обычным переводом на карту.

Если вы получили письмо от магазина с сомнительным предложением, то не переходите по ссылкам в письме. При этом нужно проверить адрес отправителя и позвонить в службу поддержки М.Видео, уточнив, действительно ли компания рассылала письма с таким предложением.