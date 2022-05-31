Мошенники начали продавать поддельные билеты к ЕГЭ

Как отмечается, на эти группы в мессенджере подписано более 1,5 млн человек. Люди заказывают экзаменационные билеты, которые стоят от 1 до 2 тысяч рублей. После этого администратор группы может либо заблокировать покупателя, либо мошенники продают бланки с набором случайных или неактуальных ответов, или просто перестают выходить на связь.

Настоящие билеты хранятся на защищённом сервисе, к тому же утечек ответов по ЕГЭ и ОГЭ не зафиксировано.

По мнению руководителя Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Алексея Бакланова в Telegram орудует одна группа мошенников. Поскольку подписчиков огромное количество, объёмы мошенничества могут исчисляться десятками миллионов рублей.

«Группировка использует дропов — людей, которые оформляют на себя карты банков, а потом продают их за небольшую сумму организаторам схемы. Таким образом у мошенников появляется доступ к большому количеству карт, на которые можно получать много переводов. В группе кто-то работает с дропами, кто-то занимается выводом денег, кто-то ведёт сами каналы: публикует в них большое количество постов и прогревающего контента», — отметил Бакланов.