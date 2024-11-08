Мошенники начали распространять фейковую «Яндекс Музыку» со встроенным вирусом

Эксперты группы компаний «Гарда» выявили новый вид мошенничества, которое затрагивает пользователей популярных мессенджеров. Злоумышленники нацелены на владельцев смартфонов с операционными системами Android и iOS. Преступники отправляют сообщения от имени знакомого человека из списка контактов жертвы, предлагая установить приложение, которое якобы является «Яндекс Музыкой», но на самом деле скрывает вредоносный софт. Виктор Иевлев, руководитель отдела информационной безопасности группы, пояснил, что киберпреступники используют желание пользователей получить бесплатные подписки на сервисы для распространения своих программ.

Мошенники отправляют сообщения через WhatsApp*, Telegram или Viber, в которых просят помочь с активацией «Яндекс Музыки» и предлагают скачать фальшивое приложение, обещая бесплатную подписку. Однако, как подчеркнул Иевлев, приложение не имеет отношения к настоящему сервису. Под видом официального продукта скрывается троянская программа, которая даёт злоумышленникам полный доступ к мобильному устройству пользователя.

Чтобы избежать заражения, специалисты советуют следовать нескольким простым правилам безопасности. Важно не скачивать приложения из сторонних источников и пользоваться только официальными магазинами, такими как Google Play и App Store. Также рекомендуется установить антивирусное ПО, которое защитит от вредоносных файлов и предупредит о подозрительных ссылках. В случае получения подозрительных сообщений от знакомых, лучше связаться с ними через другой канал, например, по телефону, чтобы убедиться, что их аккаунт не был взломан.

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