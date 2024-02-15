Мошенники начали рассылать письма от имени главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной

В некотором смысле это «модификация» схемы, когда жертве пишут письмо «от имени начальника», чтобы выудить деньги. Адресатом могут называть партнёров, клиентов, — кого угодно.

Юдаева привела в пример одну из реальных схем: в мессенджере мошенники пытались убедить потенциальную жертву перевести средства в «дочернюю компанию нашим партнёрам». И мошенническое письмо пришло якобы с адреса Эльвиры Набиуллиной.

«Мессенджеры — это очень распространённый тип каналов рассылки сообщений (от мошенников)», — подчеркнула советник.