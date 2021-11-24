Мошенники начали рассылать россиянам письма о возврате пенсионных накоплений

Механизм мошенничества следующий. Гражданин получает письмо с почтового ящика «Яндекса» от имени несуществующей организации «Службы фин. мониторинга» со ссылкой на изменения в законе об обязательном пенсионном страховании. В письме говорится, что автоматически возврат пенсионных накоплений не удался, поэтому его нужно провести онлайн. Предлагается нажать кнопку «Оформить возврат», ведущую на сайт с формой для введения данных банковской карты и «уникального номера перевода», предоставленного в письме, а также оплатить комиссию 459 рублей за возврат средств.

Само собой, никаких накоплений жертва обмана не получит, а ещё предоставит мошенникам данные своей карты. Доверие к этим письмам мошенники повышают за счёт упоминания многофункциональных центров, в которые нужно обратиться в случае неудачного возврата накоплений.

«Судя по масштабности рассылки, мы полагаем, что многие беспечные граждане, получившие эти письма, оплатят комиссии и потеряют свои данные, пытаясь получить этот возврат», — сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

Отмечается, что «Яндекс» уже предпринимает действия по выявлению и блокировке мошеннических почтовых адресов.