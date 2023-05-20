Мошенники начали рассылать россиянам скидочные купоны

Обычно всё начинается, когда пользователю приходит электронное письмо якобы от коммерческой компании со скидочным купоном или предложением кешбэка. В письме даны ссылки на страницу купонного агрегатора или что-то подобное, где нужно ввести свои данные, в том числе финансовые. Разумеется, вся информация тут же уходит злоумышленникам. Эксперт предупредила, что подобные ссылки могут быть встроены и в баннеры в социальных сетях.

Также она рассказала, что не стоит открывать вложения в письмах, приходящих якобы официально. На самом деле настоящие компании никогда не присылают какие-либо дополнительные файлы. Обязательно должна быть кнопка «Отписаться» — это говорит о легитимности рассылки. Нужно обращать внимание и на электронный адрес отправителя.