Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о необходимости пройти флюорографию

Звонить могут как с подставных, похожих на настоящие, так и с действительно имеющих отношение к поликлиникам номеров. По словам Соловьёва, злоумышленники умеют имитировать голоса и манеру разговаривать сотрудников поликлиник.

Кроме указанных процедур, мошенники могут предлагать в рамках диспансеризации помочь оформить талон или иначе обратиться к кардиологу, гастроэнтерологу, эндокринологу и другим узким специалистам. Они утверждают, что для записи к врачу и получения медицинской помощи пользователь должен получить СМС с кодом, который приходит при авторизации на «Госуслугах».

Как раз для взлома и кражи информации из «Госуслуг» мошенникам и нужен код. После этого они могут взять кредит и сделать что-то ещё.

«Поэтому необходимо помнить о категорическом запрете вводить любые коды и переходить по ссылкам, а также сообщать незнакомым лицам свои персональные и финансовые данные», — предупредил юрист.