Мошенники начали рассылать в мессенджерах фишинговые открытки

Согласно данным опроса, проведённого «Лабораторией Касперского», 62% пользователей получают и отправляют открытки (картинки) с поздравлениями своим контактам в мессенджерах по разным случаям — на Новый год и день рождения и другим. А 28% опрошенных получают открытки, но сами не отправляют.

Мошенники пользуются тенденцией и могут присылать в мессенджерах открытки от лица родственников и друзей. В эти картинки вшиваются фишинговые ссылки, перенаправляющие пользователей на мошеннические ресурсы.

По словам Галова, были случаи, когда пользователи получали архив якобы с картинкой, а на самом деле в нём содержалось вредоносное ПО. Также мошенники присылают медиафайлы, а под видом программы для просмотра — вирусный софт.

Эксперт посоветовал включить в мессенджерах двухфакторную аутентификацию и получать код для входа, чтобы обезопасить себя от мошеннических ловушек.