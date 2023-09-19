Мошенники начали раздавать биткоины от лица Илона Маска, чтобы потом их украсть

В TikTok такие видео появляются едва ли не каждый час. В таких видео рекламируются промокоды, по которым можно получить «раздачу». Во всех роликах показаны сайты с похожими доменами: bitoxies.com, Moonexio.com, altgetxio.com, cratopex.com и другими.

И если ввести на таком сайте промокод, действительно, можно получить биткоины. Команда портала Bleepingcomputer провела эксперимент: после введения промокода на их счёт были начислены 0,34 BTC, около $9 тысяч. Но чтобы обналичить деньги, необходимо активировать аккаунт и внести 0,005 BTC — $132. При этом некоторые подобные ресурсы требуют данные, которые могут быть использованы мошенниками для взлома других учётных записей и криптокошельков.