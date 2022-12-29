Мошенники начали разыгрывать алкоголь в WhatsApp

Мошенники начали разыгрывать алкоголь в WhatsAppНужно разослать фишинговую ссылку друзьям или заплатить 1 рубль
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила о новой схеме мошенников, которые начали обманывать пользователей в мессенджере WhatsApp.
Фото: Rb.ru/
Сообщается, что схема связана с фейковым розыгрышем алкоголя. Пользователям приходят сообщения с просьбой ответить на вопросы: «Какую алкогольную продукцию вы предпочитаете» или «Что самое важное во время Нового года?». В качестве награды предлагают получить по акции дорогой алкоголь.
Для участия в розыгрыше мошенники предлагают ссылки на сайты, на которых нужно ввести данные банковской карты, в том числе CVV-код. Для выигрыша также требуется разослать ссылку друзьям или оплатить 1 рубль.
В «Лаборатории Касперского» рассказали, что фейковая акция стартовала 20 декабря, накануне новогодних праздников. В этот период компания обнаружила и заблокировала более 40 уникальных доменов.
«Для кого-то один рубль может показаться совсем незначительной суммой. На это и рассчитывают злоумышленники, которых интересует не рубль, а данные карты, включая CVV-код», — рассказала контент-аналитик компании Ольга Свистунова.