Мошенники начали разыгрывать алкоголь в WhatsApp

Сообщается, что схема связана с фейковым розыгрышем алкоголя. Пользователям приходят сообщения с просьбой ответить на вопросы: «Какую алкогольную продукцию вы предпочитаете» или «Что самое важное во время Нового года?». В качестве награды предлагают получить по акции дорогой алкоголь.

Для участия в розыгрыше мошенники предлагают ссылки на сайты, на которых нужно ввести данные банковской карты, в том числе CVV-код. Для выигрыша также требуется разослать ссылку друзьям или оплатить 1 рубль.

В «Лаборатории Касперского» рассказали, что фейковая акция стартовала 20 декабря, накануне новогодних праздников. В этот период компания обнаружила и заблокировала более 40 уникальных доменов.

«Для кого-то один рубль может показаться совсем незначительной суммой. На это и рассчитывают злоумышленники, которых интересует не рубль, а данные карты, включая CVV-код», — рассказала контент-аналитик компании Ольга Свистунова.